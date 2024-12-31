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Гастроэнтеролог назвала алкоголь самым вредным продуктом на новогоднем столе

Гастроэнтеролог назвала алкоголь самым вредным продуктом на новогоднем столе

Среди однозначно вредных продуктов на новогоднем столе можно назвать только алкоголь — по сути, это яд, безопасных доз для него не существует, напомнила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

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