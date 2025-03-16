Финансовые вершины: кому звезды предсказывают крупный заработок на этой неделе? Ирэн ОрлонскаяАстрологический обзор на неделю с 17 по 23 марта предвещает множество событий, которые могут кардинально изменить жизнь представителей различных знаков зодиака.