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Бабушкины вещи в современном интерьере

Бабушкины вещи в современном интерьере

Торшер, ковровая дорожка, чемодан, старый проигрыватель и такой же старый телевизор – лишь малая часть тех самых бабушкиных вещей из прошлого, которые по сей день взывают у большинства недоумение, но при этом неспроста пользуются огромной популярностью у дизайнеров.

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