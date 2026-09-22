Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил повысить себе и другим городским чиновникам зарплаты на 34% — его оклад хотят увеличить с 56 до 75 тысяч рублей.
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Вполне нормально. Посмотрите на это в других крупных городах России !!!