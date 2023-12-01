Темные тени прошлого СССР: секта Столбуна и ее влиятельные спонсоры Елена ГалицкаяВ 80-е и 90-е годы в СССР существовала таинственная секта под руководством Виктора Столбуна, чьи зловещие практики продолжают шокировать общество даже после его смерти в 2003 году.
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