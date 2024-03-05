В БАПОР рассказали об истязаниях палестинцев в израильском плену

Сотни палестинцев, которые вернулись из плена, рассказали об издевательствах со стороны Израиля. Закрытый доклад с показаниями направило в правозащитные структуры Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил на пресс-конференции его глава Филиппе Лазарини.