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В столичном регионе всю неделю сохранится высокая вероятность осадков и облачность

В столичном регионе всю неделю сохранится высокая вероятность осадков и облачность. Как пишут Известия со ссылкой на метеорологов, в следующие три-четыре дня столбики термометров не поднимутся выше 27 градусов, а атмосферное давление резко упадёт.

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