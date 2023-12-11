Группировка «Центр» ликвидировала артрасчеты ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 11 декабря сообщил, что российские военнослужащие успешно уничтожили более 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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