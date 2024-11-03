Санду лидирует на выборах в Молдавии по результатам подсчета 93% протоколов

Действующий президент Молдавии Майя Санду опередила кандидата в лидеры республики экс-генпрокурора Александра Стояногло в ходе подсчета голосов второго тура президентских выборов, следует из данных, опубликованных 3 ноября центральной избирательной комиссией (ЦИК).
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