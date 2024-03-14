В Челябинской области бывшая супруга спрятала от участника СВО родных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова по итогам приема жителей города заявила, что в Магнитогорске многодетный отец, участник специальной военной операции (СВО) попросил помочь установить место проживания его детей, которых от него спрятала бывшая супруга .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии