В Челябинской области бывшая супруга спрятала от участника СВО родных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова по итогам приема жителей города заявила, что в Магнитогорске многодетный отец, участник специальной военной операции (СВО) попросил помочь установить место проживания его детей, которых от него спрятала бывшая супруга .