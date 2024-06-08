Когда ЦБ повысит ключевую и где уже растут ставки по вкладам. Обзор Банки.ру

Результат заседания совета директоров Центробанка 7 июня стал одним из самых труднопредсказуемых. В итоге регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, при этом дав понять, что ее возможное повышение произойдет уже в июле, а жесткие условия останутся надолго.