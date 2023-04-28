Темы дня

124 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Пиндосы хитрые и коварные интриганы-сатанисты"Американцы травя...
  • Игорь Максаков
    Затрахали эти США весь мир своими понтами. Киздюлей в Афганистане видимо мало получили. Ну, ничего, скоро отгребёте п..."Американцы травя...
  • Терехов Олег
    На очереди президент Венгрии!"Американцы травя...

"Целятся в Путина": США против удара 9 Мая, но это не точно

"Целятся в Путина": США против удара 9 Мая, но это не точно

ФОТО: MARADON 333/SHUTTERSTОСK.СОM. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД Американцы продолжают трясти "секретными документами" Пентагона, утечка которых произошла благодаря некоему 21-летнему нацгвардейцу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх