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Миллеровская межрайонная прокуратура: Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено в другом населенном пункте

Федеральным законом от 24.07.2023 № 365«О внесении изменений в статьи 57 и 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» часть 5 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнена положением, согласно которому при наличии согласия в письменной форме граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по решению органа местного самоуправления муниципального образования по месту их жительства жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования.

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