НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Лука Дончич стал 4-м игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл с 30 очками в проигранном матче финала

На счету словенца 32 очка, 11 подборов и 11 передач при 12 из 21 с игры и 8 потерях за 42 минуты. Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл с 30 очками в проигранном матче финала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх