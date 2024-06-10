Лука Дончич стал 4-м игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл с 30 очками в проигранном матче финала

На счету словенца 32 очка, 11 подборов и 11 передач при 12 из 21 с игры и 8 потерях за 42 минуты. Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл с 30 очками в проигранном матче финала.
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