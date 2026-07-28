На украинской выставке дронов лучшими оказались русские ракеты

Украинское медиапространство, несмотря на обилие информационных поводов, продолжает будоражить злосчастная выставка в Бучанском районе Источник фото: соцсети Уже очевидно, что официально заявленное число ликвидированных и пострадавших участников мероприятия как минимум на порядок ниже реальных.