На украинской выставке дронов лучшими оказались русские ракеты

Украинское медиапространство, несмотря на обилие информационных поводов, продолжает будоражить злосчастная выставка в Бучанском районе Источник фото: соцсети Уже очевидно, что официально заявленное число ликвидированных и пострадавших участников мероприятия как минимум на порядок ниже реальных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии