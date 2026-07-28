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NewsOne

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На украинской выставке дронов лучшими оказались русские ракеты

На украинской выставке дронов лучшими оказались русские ракеты

Украинское медиапространство, несмотря на обилие информационных поводов, продолжает будоражить злосчастная выставка в Бучанском районе Источник фото: соцсети Уже очевидно, что официально заявленное число ликвидированных и пострадавших участников мероприятия как минимум на порядок ниже реальных.

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