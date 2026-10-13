🚗 В Крыму подросток без прав угнал родительскую машину, чтобы поехать на свидание В Бахчисарайском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулём которого находился 17‑летний юноша без водительских прав.
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