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test mazurok

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🚗 В Крыму подросток без прав угнал родительскую машину, чтобы поехать на свидание В Бахчисарайском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулём которого находился 17‑летний юноша без водительских прав.

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