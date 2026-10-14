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Домработницу оправдали за кражу драгоценностей принцессы

Домработницу оправдали за кражу драгоценностей принцессы

Королевский суд Саутуорка (Британия) оправдал домработницу Марию Виргелину Таборда Энао, обвинявшуюся в краже ювелирной коллекции иорданской принцессы Фирьял Иршаид .

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