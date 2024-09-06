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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Италия первой после России забила 3 гола в гостях у Франции в официальном матче. «Скуадра адзурра» обыграла французов на выезде впервые с 1954-го

Команда Дидье Дешама уступила в матче Лиги наций со счетом 1:3. Встреча проходила в Париже. «Скуадра адзурра» победила французов на их поле впервые с 1954 года – тогда же она в последний раз забивала этому сопернику три гола.

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