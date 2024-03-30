Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Мелёхина умерла в возрасте 61 года

Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелёхина скончалась на 62-м году жизни. «Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам», — говорится на сайте организации.
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