Подросток ударил 16-летнего мальчика ножом в сердце на вокзале

Суд в Великобритании признал подростка виновным в убийстве 16-летнего Джошуа Ингрэма после того, как он несколько раз ударил его ножом в сердце из-за долга в 20 фунтов стерлингов за наркотики, пишет газета The Sun, статью в которой перевел aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии