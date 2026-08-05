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Аргументы и Факты

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Подросток ударил 16-летнего мальчика ножом в сердце на вокзале

Подросток ударил 16-летнего мальчика ножом в сердце на вокзале

Суд в Великобритании признал подростка виновным в убийстве 16-летнего Джошуа Ингрэма после того, как он несколько раз ударил его ножом в сердце из-за долга в 20 фунтов стерлингов за наркотики, пишет газета The Sun, статью в которой перевел aif.

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