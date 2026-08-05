Подросток ударил 16-летнего мальчика ножом в сердце на вокзале

Суд в Великобритании признал подростка виновным в убийстве 16-летнего Джошуа Ингрэма после того, как он несколько раз ударил его ножом в сердце из-за долга в 20 фунтов стерлингов за наркотики, пишет газета The Sun, статью в которой перевел aif.