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Как правильно растопить шоколад

Как правильно растопить шоколад

Как правильно растопить шоколад ❓ спросила меня недавно зрительница и я решила ответить постом, потом учто считаю, что информация полезна многим хозяйкам 😉 1 СПОСОБ самый простой - растопить в микроволновке импульсным способом по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая шоколад.

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