Как правильно растопить шоколад ❓ спросила меня недавно зрительница и я решила ответить постом, потом учто считаю, что информация полезна многим хозяйкам 😉 1 СПОСОБ самый простой - растопить в микроволновке импульсным способом по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая шоколад.