«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в сентябре

Начало осени принесло множество важных новостей для российских инвесторов: Банк России вновь повысил ключевую ставку, нефть на мировом рынке заметно выросла в цене, а правительство приняло меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе ограничив его экспорт.
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