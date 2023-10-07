«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в сентябре

Начало осени принесло множество важных новостей для российских инвесторов: Банк России вновь повысил ключевую ставку, нефть на мировом рынке заметно выросла в цене, а правительство приняло меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе ограничив его экспорт.