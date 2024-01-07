В России изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как пишет «Российская газета», правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ для каждого региона.
Россиян предупредили о росте цен на коммуналку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Тут хорошо устроились лишь, блин, посредники-поставщики услуг... Как кровососы к кошелькам населения тут присосались. Сами не платят за свою коммуналку и оценивают по "потолку" свой труд...Ещё и ноют постоянно блин, давя на жалость...(((
Ответить
11 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Если сравнить зарплаты и траты на ЖКХ плакать захочеся
Ответить
5 час.
Свежие комментарии