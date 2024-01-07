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Россиян предупредили о росте цен на коммуналку

Россиян предупредили о росте цен на коммуналку

В России изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как пишет «Российская газета», правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ для каждого региона.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Тут хорошо устроились лишь, блин, посредники-поставщики услуг... Как кровососы к кошелькам населения тут присосались. Сами не платят за свою коммуналку и оценивают по &quot;потолку&quot; свой труд...Ещё и ноют постоянно блин, давя на жалость...(((
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11 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Если сравнить зарплаты и траты на ЖКХ плакать захочеся
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5 час.

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