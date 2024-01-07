Россиян предупредили о росте цен на коммуналку

Влад Владимиров

Тут хорошо устроились лишь, блин, посредники-поставщики услуг... Как кровососы к кошелькам населения тут присосались. Сами не платят за свою коммуналку и оценивают по "потолку" свой труд...Ещё и ноют постоянно блин, давя на жалость...(((