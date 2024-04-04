РЭО ответил на более 40 вопросов по работе реестра утилизаторов

Российский экологический оператор и Росприроднадзор провели семинар, посвященный реестру утилизаторов, который заработал в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) с 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии