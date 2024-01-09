ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата

Российский ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента от КПРФ. Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом, до этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.
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