Согласно World Migration Report 2026, подготовленному Международной организацией по миграции, в ближайшие 30 лет население Молдовы может сократиться более чем на 20%, и наряду с низкой рождаемостью этому будет способствовать эмиграция граждан детородного возраста.
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