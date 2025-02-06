Кони, коты и красивые рассветы — как оправдываются непунктуальные сотрудники

Самое популярное объяснение опозданий на работу — пробки на дорогах. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.
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