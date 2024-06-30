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«Оклахома» проведет встречу с Айзеей Хартенштайном

Представители клуба прилетели в родной город Хартенштайна, Юджин, штат Орегон. Прошедший сезон Хартенштайн провел в «Никс», где набирал в среднем 7,8 очка, 8,3 подбора и 2,5 передачи за 25,3 минуты на паркете.

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