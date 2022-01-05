В Ростовской области объявлена охота на автомобили с иностранными номерами

В Ростовской области на водителей автомобилей с иностранными номерами обратили особое внимание. После Нового года профилактическая работа с этой категорией продолжена – нарушителей, среди которых есть и злостные, привлекают к ответственности.
В Ростовской области на водителей автомобилей с иностранными номерами обратили особое внимание. После Нового года профилактическая работа с этой категорией продолжена – нарушителей, среди которых есть и злостные, привлекают к ответственности.
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