Царьград

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В Ростовской области объявлена охота на автомобили с иностранными номерами

В Ростовской области объявлена охота на автомобили с иностранными номерами

В Ростовской области на водителей автомобилей с иностранными номерами обратили особое внимание. После Нового года профилактическая работа с этой категорией продолжена – нарушителей, среди которых есть и злостные, привлекают к ответственности.

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