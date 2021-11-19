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Филиалы медиахолдинга PrimaMedia провели трехдневный марафон обмена опытом

Филиалы медиахолдинга PrimaMedia провели трехдневный марафон обмена опытом

Представители 17 филиалов самого крупного на Дальнем Востоке медиахолдинга PrimaMedia приняли участие в трехдневном марафоне по обмену межрегиональным компетенциями, который состоялся с 17 по 19 ноября во Владивостоке.

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