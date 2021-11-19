Филиалы медиахолдинга PrimaMedia провели трехдневный марафон обмена опытом

Представители 17 филиалов самого крупного на Дальнем Востоке медиахолдинга PrimaMedia приняли участие в трехдневном марафоне по обмену межрегиональным компетенциями, который состоялся с 17 по 19 ноября во Владивостоке.
Популярные статьи
- Командиры кораблей Балтийского флота подтвердили свое право на самостоятельное управления кораблём
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Балтийскому флоту провело работы по переоборудованию котельной в Балтийске
Свежие комментарии