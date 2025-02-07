Уголовный суд в Гааге расследует действия правительства Италии

Джорджа Мелони, премьер ИталииМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование в отношении правительства Италии в связи с освобождением и высылкой в Триполи две недели назад начальника ливийской полиции Наджима Усамы аль-Масри, подозреваемого в военных преступлениях.
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