Уголовный суд в Гааге расследует действия правительства Италии

Джорджа Мелони, премьер ИталииМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование в отношении правительства Италии в связи с освобождением и высылкой в Триполи две недели назад начальника ливийской полиции Наджима Усамы аль-Масри, подозреваемого в военных преступлениях.