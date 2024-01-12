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Посадка к мозгоправу: вернулась ли в Россию «карательная психиатрия»?

Посадка к мозгоправу: вернулась ли в Россию «карательная психиатрия»?

«Карательная психиатрия» — словосочетание из советских времен. В 1960–80-е годы было не так много шпионских процессов, обвинений в измене Родине и отъездов лидеров общественного мнения за границу, однако отправка оппозиционно настроенных граждан (употребляем применительно к тому времени этот термин с определенной долей условности — ну, какая может быть оппозиция в брежневские годы?) в места отнюдь не тюремные, а вроде как вегетарианские на первый взгляд — в психиатрические учреждения, работала как конвейер.

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