Система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Министерство обороны РФ вечером в понедельник, 8 июля, сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в небе Белгородской области, а губернатор региона сообщил о четвертом за день обстреле Шебекино.
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