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Царьград

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"Слушай сюда, Трамп. В затылок смотрит родная армия": Баранец расписал требования России на переговорах с США

"Слушай сюда, Трамп. В затылок смотрит родная армия": Баранец расписал требования России на переговорах с США

Едва Кремль официально подтвердил состоявшийся разговор между Путиным и Трампом, "заголосили" власти Запада, пытаясь выпросить право присутствовать на мирных переговорах по Украине.

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