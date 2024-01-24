24 января в Архангельской области ожидается ненастная погода

По информации Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд и метельПо информации Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд и метельСиноптики обещают юго-западный и южный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.
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