24 января в Архангельской области ожидается ненастная погода

По информации Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд и метельПо информации Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд и метельСиноптики обещают юго-западный и южный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.