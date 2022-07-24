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Анатолий Солоницын: почему все были против его кандидатуры на роль Андрея Рублева?

Анатолий Солоницын: почему все были против его кандидатуры на роль Андрея Рублева?

Об этом замечательном актере известно немного, он был закрытым, полностью погруженным в свое дело. Анатолий Солоницын Валерий Плотников Об этом замечательном актере известно немного, он был закрытым, полностью погруженным в свое дело человеком.

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