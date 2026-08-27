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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вавринка станет первым игроком старше 40 лет, сыгравшим в одиночке на всех турнирах «Большого шлема» за сезон

41-летний Стэн Вавринка выступит в одиночке на четвертом турнире «Большого шлема» в сезоне. Ранее стало известно, что организаторы US Open швейцарцу выдали wild card после того, как с турнира снялся Патрик Кипсон.

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