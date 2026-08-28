Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальным заявлением в ответ на недавние высказывания секретаря Совета безопасности Армении, касающиеся граждан России.
В МИД России прокомментировали заявления секретаря Совбеза Армении о россиянах
Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
А не послать бы эту Армению вместе с их ...янами, перекрыть все поставки и торговлю. И пусть вступают хоть в АБВГД, хоть в ГУАНО. Вычеркнуть их из всех наших реестров и справочников! Пусть молятся не своего Пашу яна! Слишком много чести для этих ооочень гордых и "независимых" республик!
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4 н.
Татьяна Жукова
Интересно,а сколько русских проживают в Армении? Помню во времена СССР их было с гулькин нос.
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4 н.
Алекс Сэм
Да я думаю выслать всех граждан Армении на х** из России. Кому барыжить фруктами у нас найдётся. Если это недогосударство хочет упасть в пропасть то подталкивать его не надо, надо просто не мешать. Потом сами придут.
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4 н.
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