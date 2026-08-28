В МИД России прокомментировали заявления секретаря Совбеза Армении о россиянах

ВС Вениамин Солнцев А не послать бы эту Армению вместе с их ...янами, перекрыть все поставки и торговлю. И пусть вступают хоть в АБВГД, хоть в ГУАНО. Вычеркнуть их из всех наших реестров и справочников! Пусть молятся не своего Пашу яна! Слишком много чести для этих ооочень гордых и "независимых" республик!

Татьяна Жукова Интересно,а сколько русских проживают в Армении? Помню во времена СССР их было с гулькин нос.