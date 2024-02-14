«Парту героя» в память о ветеране Владимире Дагаеве установили в школе № 2 в Лосино-Петровском

«Парту героя» открыли в школе № 2 в Лосино-Петровском. Ее посвятили памяти первого директора учебного заведения, почетного гражданина города и участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Дагаева.
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