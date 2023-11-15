Врач посоветовал диабетикам срочно исключить два фрукта из рациона

14 ноября прошел Всемирный день борьбы с диабетом. В честь этой даты внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, какие фрукты не стоит потреблять диабетикам.