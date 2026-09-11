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Царьград

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В России официально запустили связь 5G в 16 городах: где какой оператор работает

В России официально запустили связь 5G в 16 городах: где какой оператор работает

На старте проект охватил 16 городов, включая столицу, Санкт-Петербург и Новосибирск.В России дан старт коммерческой эксплуатации сетей пятого поколения.

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