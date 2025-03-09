БлокнотРУ Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима, - об этом в беседе с «Известиями» заявил глава МИД республики Тан Свей.
Могут разобрать на органы: Россия запустит безвизовый режим с еще одной страной, но лучше туда не ехать
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Вредители около Путина сплошь. Прикидываются , что работают, а на деле Россию все кусают, как укронацисты, не съем так понадкусаю. Запретить вьезд на время СВО давно пора сделать.
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2 час.
Русский Империалист
Лавров категорически против безвиз для условных таджиков и завершения Договора о двойном гражданстве с точиками. РФ стремительно погружается в чудовищное средневековье, этнический состав меняется нашими начальниками в сторону замещения русских условными таждиками. И это какой-то позор !
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2 час.
Астон Мартин
это не позор , вообще то это похоже на некий стратегический план
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1 час.
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