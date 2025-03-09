Могут разобрать на органы: Россия запустит безвизовый режим с еще одной страной, но лучше туда не ехать

ИРИНА МАЛЫШЕВА Вредители около Путина сплошь. Прикидываются , что работают, а на деле Россию все кусают, как укронацисты, не съем так понадкусаю. Запретить вьезд на время СВО давно пора сделать.

Русский Империалист Лавров категорически против безвиз для условных таджиков и завершения Договора о двойном гражданстве с точиками. РФ стремительно погружается в чудовищное средневековье, этнический состав меняется нашими начальниками в сторону замещения русских условными таждиками. И это какой-то позор !