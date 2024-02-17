Нижегородские ИТ-компании представили Максуту Шадаеву разработки для возможного масштабирования на федеральный уровень

16 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев совместно с руководством ведущих ИТ-компаний страны встретился с представителями нижегородской ИТ-ассоциации.
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