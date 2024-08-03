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Батрак о переходе Барабанова: «Очень крутая история для КХЛ и серьезное усиление для «Ак Барса». Он будет одним из самых быстрых игроков лиги»

30-летний форвард перешел в «Ак Барс» после четырех сезонов в НХЛ. «Думаю, что Барабанов может стать одним из самых интересных игроков КХЛ.

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