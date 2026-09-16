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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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37-летний Витцель завершил карьеру в сборной Бельгии: «На этот раз решение окончательное, пора уступить место молодежи. Уверен, команду ждет блестящее будущее»

37-летний полузащитник «Ниццы» Аксель Витцель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии . Футболист уже сообщал об уходе из национальной команды в 2023 году, однако позднее вернулся к международным турнирам.

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