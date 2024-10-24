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«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке разрешится при создании независимого государства — Палестины. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.

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