«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке разрешится при создании независимого государства — Палестины. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии