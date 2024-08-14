Алаудинов: силы РФ завершают блокирование ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ Российские силы завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил 14 августа командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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