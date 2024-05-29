Причины высокого пульса при нормальном давлении

Многие люди, имея нормальное артериальное давление, не обращают внимания на повышение своего пульса. Но если его значения устойчиво завышены, то это может быть причиной не физического или эмоционального напряжения, а заболевания.
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