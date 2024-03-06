Tata Motors нашла способ ускорить обновление исторических максимумов акциями компании

Акции Tata Motors выросли с 71 INR до 1021 INR всего за два года ошеломительного успешного развития лидера индийского автопрома, несмотря на активное освоение национального рынка зарубежными конкурентами.
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