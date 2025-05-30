Психолог Медведева: жертвы возвращаются к абьюзеру из-за зависимости

Абьюз — это форма насилия: физического, эмоционального, психологического или экономического. Почему же жертвы абьюзивных отношений нередко возвращаются к партнеру, который причиняет боль? Психолог, психотерапевт и преподаватель международного института психологии Smart Мария Медведева объяснила в беседе с "Газетой.